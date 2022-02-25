У Петербургского завода Hyundai Motors из-за вводимых санкций могут начаться перебои с поставкой комплектующих

На данный момент корейские производители полупроводниковых модулей, используемых при сборке бытовых приборов и ряда электронных устройств, включая смартфоны, трактуют введённые в отношении РФ санкции с той точки зрения, что ТНП, не используемые в военных целях, могут поставляться на российский рынок беспрепятственно. Сейчас компании-производители ведут диалог с США по поводу возможности обеспечения комплектующими собственной производственной базы, расположенной на территории России. Однако, поставщики опасаются эскалации конфликта и ужесточения требований со стороны Америки по лицензированию экспорта - сообщают корейские СМИ.

Несмотря на то, что объём поставок микроэлектронных ЧИПов в РФ составляет менее одного процента от общего количества продаваемой за рубеж продукции, незначительно влияя на экономику страны, проблемы с их нехваткой могут коснуться таких промышленных гигантов, как Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motors, открывших свои заводы в России.

Ситуацию могут усугубить и сложности с импортом инертных газов, необходимых для производства полупроводников. До сих пор корейские компании ввозили большую часть неона и криптона из РФ и Украины. Нынешняя же ситуация чревата большим скачком цен на этот вид сырья, что не сможет не сказаться на стоимости конечного продукта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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