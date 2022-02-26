28 стран мира договорились о поставках Украине вооружений

Обозреватели издания «Взгляд.ру» заявили о том, что санкции, которые вводятся против России на фоне признания республик Донбасса, привели к расколу
В Сети появилась карта ударов России по военным объектам Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что удары были нанесены по аэродромам шести российских
НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник
Погранслужба Украины объявила о том, что Вооруженные силы России атаковали украинскую территорию со стороны Беларуси и при поддержке белорусской
28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс . Информацию о
Губернатор Александр Беглов назвал приоритетной задачей – поддержку талантов и образования. Так, на федеральное финансирование переведена
Во Всеволожске Ленинградской области двое неизвестных разыграли сцену из боевика, забыв о том, что у них нет настоящего оружия. Накануне вечером
Провальная «мусорная реформа» губернатора Александра Беглова привела к нашествию крыс, сообщила лидер движения «Колясочники Петербурга» Светлана
За последние сутки специалисты зафиксировали в Петербурге 8 742 инфицированных COVID-19. Несмотря на небольшое понижение показателей, город все равно
Обстановка на Донбассе с каждым часом продолжает накаляться. Главы ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой
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