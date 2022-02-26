28 стран мира договорились о поставках Украине вооружений

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28 стран мира договорились о поставках Украине вооружений
Украина
Фото из открытых источников

28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс.  Информацию о предоставлении Украине военной помощи озвучил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение выделить Киеву немедленную военную помощь на 600 млн долларов. Также Украина получит военную помощь от Великобритании.

Киеву передадут противотанковое и противовоздушное вооружение. Известно, что Украина получит от Эстонии противотанковые снаряды и снаряды для ПВО.

Польский портал «Газета» ссылаясь на журналиста Юлиана Рёпке из немецкого издания Bild, сообщил о том, что пять стран НАТО начали поставлять вооружение Украине еще в четверг. Но в числе этих стран Рёпке не называет Германию.

Также прозвучала информация, что на Украину уже прибыл конвой с оружием из Польши. Но пока неясно, когда были достигнуты договоренности по этим поставкам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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