Петербургские сервисы доставки просят жителей Петербурга оплачивать товар картами

В связи с возможными сбоями при использовании сервисов ApplePay и GooglePay, курьеры петербургских служб доставки начали активнее использовать мобильные терминалы для приёма онлайн-платежей банковскими картами. Проблемы, скорее всего, связаны с введёнными в отношении нашей страны санкциями, уточняют «Невские новости».

Предупреждения о нестабильной работе сервисов поступают горожанам от служб доставки и магазинов, в частности подобное извещение выдаёт во время заказа служба «Самокат», предлагая клиентам использовать при расчётах «пластик».

Как уже сообщалось ранее, некоторая заминка произошла у петербургских таксистов, однако она никак не повлияла на их работу: жители Северной столицы просто перешли на оплату услуг перевозчиков наличными. О форме оплаты приложения начали предупреждать людей заранее.

Напомним, что Сбербанк заявил о продолжении своей работы в обычном режиме. Со слов представителей банка, на штатном проведении клиентских операций никакие внешние факторы не сказались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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