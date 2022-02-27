В Санкт-Петербургской Мариинской больнице отсидевший за убийство нанес ножевое ранение пенсионеру

Оба были пациентами этого лечебного заведения, в результате спора один из них погиб.

По информации, полученной корреспондентами «Невских Новостей» от компетентного сотрудника правоохранительных органов, на линию службы спасения сообщили о том, что в одной из палат Мариинской больницы, расположенной по адресу: Литейный проспект, 56, одному из пациентов нанесено ножевое ранение.

Полицейские, приехавшие по сигналу, выявили, что в палате под номером 14 находится труп восьмидесятидвухлетнего мужчины, который проходил там лечение. Он погиб из-за проникающего ножевого ранения в грудную клетку.

Практически сразу правоохранителями был задержан сорокасемилетний петербуржец, подозреваемый в этом преступлении.

Он находился в одной палате с потерпевшем. Мужчины поссорились на почве личной неприязни и более молодой ударил ножом в грудь старика. Следственная группа изъяла вещественные доказательства и провела необходимые экспертизы. Подозреваемый помещен в ИВС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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