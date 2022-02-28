Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией

Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин.

«Первый котел пошел», - написал он.

По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы Народной милиции ДНР. Силы ВСУ могут попытаться занять дома на окраине города, чтобы вести с ними бой, полагает Блохин.

Подтвердил информацию о боях за Мариуполь и военкор Семен Пегов. Он утверждает, что операция «Мариупольский котел» проходит в круглосуточном режиме. По ВСУ ведется огонь реактивной артиллерией. Сообщалось, что поддержку ДНР оказывают российские военные.

Действия России касательно Украины спровоцировали волну санкций в отношении РФ. Они затронули как отдельных физлиц, так и в целом повлияли на экономику страны. Некоторые эксперты опасаются, что курс доллара будет расти и дальше, что негативно скажется на благосостоянии граждан.

Уже известно и то, что многие европейские страны закрыли небо для российской авиации, поэтому вскоре может стать вопрос о возвращении домой российских туристов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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