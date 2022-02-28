Петербургский школьник рассказал по телефону доверия о планируемом массовом расстреле

Субботним вечером ученик одной из школ Приморского района Северной столицы в разговоре с оператором телефона доверия рассказал о своём плане массового расстрела родственников, одноклассников и учителей, после чего повесил трубку. Принявшие звонок психологи решили поделиться столь радикальными откровениями подростка с сотрудниками правоохранительных органов, так как данная тема явно не вписывается в границы конфиденциальной информации клиента службы.

Через некоторое время полицейские вычислили номер, с которого поступил вызов, он оказался зарегистрирован на тридцатидевятилетнюю жительницу Санкт-Петербурга. Вскоре оперативники задержали и доставили в отдел её сына, восемнадцатилетнего молодого человека. В комнате школьника, ранее не попадавшего в поле зрения полиции, никаких опасных предметов обнаружить не удалось. Тем не менее, прежде чем отправиться после непродолжительной беседы домой, юноше пришлось подписать обязательство о явке.

Теперь существует очень большая вероятность того, что чересчур экстремальные мысли закончатся для школьника возбуждением уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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