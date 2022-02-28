Петербургский школьник рассказал по телефону доверия о планируемом массовом расстреле

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания
Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из
Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы
Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также
Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,
НАТО не станет ввязываться в вооруженный конфликт с Россией, но военный блок готов оказать Украине военную помощь Об этом сообщил историк, полковник
28 стран будут поставлять вооружение и предоставят военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Интерфакс . Информацию о
На данный момент корейские производители полупроводниковых модулей, используемых при сборке бытовых приборов и ряда электронных устройств, включая
Чиновники Смольного активно обсуждают события, происходящие на Украине. На фоне этого многие из команды губернатора Петербурга Александра Беглова
Сотрудники Комитета по образованию посетили с проверкой школу №499 Красногвардейского района, сообщил петербургский активист Павел Бойченко в своем
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