Эхо войны: врач-травматолог из Петербурга хранил дома раритетный арсенал

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Эхо войны: врач-травматолог из Петербурга хранил дома раритетный арсенал
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В квартире врача, работающего травматологом в одной из петербургских клиник, прошёл обыск в рамках дела о незаконном обороте оружия.

Сотрудники полиции, посетившие жилье медика на улице Савушкина, обнаружили у него пистолет-пулемёт Дегтярёва, несколько винтовок Мосина, части от пулемёта «Максим», пистолета-пулемёта Шпагина, МГ-34 и другое оружие. Всего в списке изъятого числится двадцать единиц незаконно хранимых мужчиной предметов. Помимо перечисленного, полицейские отправили на экспертизу множество патронов, пороха и пуль. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что два дня назад Главное управление МВД по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по аналогичной статье в отношении сотрудника метрополитена, проживающего на улице Подвойской. У него оперативниками был изъят переделанный под гладкоствол травматический пистолет «Лидер» и сто пятьдесят граммов пороха.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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