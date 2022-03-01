Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации в Украине

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания
Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,
Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы
Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из
Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава
Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале о том, что бойцы национальной гвардии Чечни принимают участие в военной операции в Украине. Он также
Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже
Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить военную базу НАТО. Об этом сообщил в
На имущество близких к руководству России «международных олигархов» необходимо наложить арест. Об этом заявил мер Лондона Садик Хан, передает ТАСС .
С 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа. И началась она с многочисленных жалоб простых горожан на неубранный мусор. Несмотря на то, что у
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