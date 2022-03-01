Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации в Украине

Действия России на территории Украины могут послужить основанием для ряда стран отказаться от российской нефти.

В частности, сенатор-демократ Джон Манчин призвал власти США остановить импорт сырой нефти из России, пишет РИА Новости .

По мнению американского сенатора, Россия продолжает использовать энергоресурсы «в качестве оружия». Такую политику, отметил Джон Манчин, выстроил президент РФ Владимир Путин, чтобы сделать другие страны зависимые от России.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на мировое осуждение и призывы остановить военную спецоперацию, российская сторона продолжает атаковать территорию Украины.

Возмутился Манчин и по поводу того, что даже в такой ситуации американская сторона продолжает ежедневно ввозить «более полумиллиона баррелей» нефти и нефтепродуктов с российской территории.

«Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас», – заявил Манчин.

Отметим, в отношении РФ из-за ее действий на территории Украины введены серьезные экономические санкции, последствия которых уже ощутили многие россияне. Для них подорожали все кредиты, а некоторые лишились работы, поскольку не могут продолжать сотрудничество с иностранными компаниями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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