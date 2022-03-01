Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29

Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже отправились в Польшу, чтобы забрать эти военные самолеты. Предположительно, самолетами будут управлять летчики, приписанные к авиабазе в Ивано-Франковске.

Точных данных о том, сколько самолетов получит от Польши Украина, нет. Известно, что на вооружении Польши находится 32 истребителя МиГ-29, в том числе учебно-боевых. Поэтому можно предположить, что ВСУ будет передано около 20 польских истребителей.

Как отреагирует на эти действия официальная Москва, эксперты не говоряn. Но это может расцениваться как попытка прямого вмешательства стран НАТО в проводимую российской стороной специальную военную операцию на территории Украины.

Стоит отметить, что Запад уже ввел санкции в отношении РФ из-за действий на украинской территории. Они затронули множество сфер экономики, и их уже ощутили даже простые граждане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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