Обманув петербургского пенсионера, аферисты больше года не оставляли его в покое

Обратившийся накануне за помощью к полицейским обманутый восьмидесятитрёхлетний петербуржец устал перечислять всех звонивших ему «брокеров», «банковских служащих» и «адвокатов».

История пенсионера как две капли воды похожа на множество подобных случаев, начинающихся со звонков неизвестных «представителей служб безопасности», пугающих стариков якобы угрозой взлома банковских карт и т.д. Примечательно в ней только то, что, обманув пожилого человека один раз, аферисты долго не оставляли его в покое.

Всё началось с ноября две тысячи двадцатого года, когда попавшийся на уловки мошенников мужчина перевёл на их счета некую денежную сумму. Уже через несколько месяцев, начиная с февраля, пошла нескончаемая череда звонков. Абоненты представлялись то адвокатами, то следователями СК, то обещали помощь в получении десятимиллионной компенсации по суду. Один раз даже прислали «постановление», извещающее о присвоении пенсионеру статуса потерпевшего по гражданскому иску. Никаких денег, что вполне естественно, в итоге он так и не получил.

Зато уже минувшей осенью ситуация повторилась. В этот раз за пожилого человека взялись «инкассаторы», в конце концов убедившие его перевести почти полтора миллиона рублей за «услуги обналичивания».

По заявлению петербуржца возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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