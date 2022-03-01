В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам

Американские специалисты по кибервойнам приземлились в Варшаве, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

В числе тех, кто их встречал, были представители украинских властей, поэтому не исключено, что они будут оказывать поддержку Украине. Но официально цель их прибытия не раскрывалась.

Тем не менее, после их прибытия произошла массированная кибератака на сайты ведущих российских СМИ. Их также могут привлечь к созданию видеоматериалов, которые бы декретировали российских военных и их действия на территории Украины.

Стоит отметить, что еще до приезда в Польшу американских кибервойск в Польшу в Сети стали появляться материалы, на которых запечатлены разрушенные дома, убитые мирные граждане, пленные и убитые российские военные. Но в Москве заявляют, что это постановочные видео, а операция на территории Украины не нацелена против мирного населения.

Запад, к слову, также расценивает российскую военную спецоперацию на территории Украины как акт агрессии и продолжает вводить санкции против российской экономики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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