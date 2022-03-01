Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

О приостановке отгрузок автомобилей в дилерские сети объявили практически все российские дистрибьюторы – сообщают топ-менеджеры «Аларм-моторс» и «Максимум».

По мнению респондентов, компании выдерживают паузу для определения своих дальнейших шагов на рынке, учитывая сложившиеся экономические и политические условия. На данный момент некоторую активность проявляют только Mitsubishi и Haval, остальные решают по каким ценам отгружать товар и отгружать ли его вообще до появления какой-либо определённости. Пока же в Петербурге наблюдается сильный рост цен при заметном сокращении ассортимента, программы дистрибьюторских поддержек отменены.

Делать предсказания о том, когда автосалоны полностью распродадут имеющиеся в наличии автомобили, никто не берётся. Говорится лишь о том, что такая ситуация маловероятна, но при этом озвучиваются прогнозы сокращения объёма авторынка в пределах двадцати пяти – сорока процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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