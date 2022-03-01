Предприниматель Пригожин связал решение Путина о начале спецоперации с агрессией Украины

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Предприниматель Пригожин связал решение Путина о начале спецоперации с агрессией Украины
Украина
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию на Украине. Предприниматель подчеркнул, что ее началу предшествовала военная агрессия со стороны Киева. В частности, украинские военные начали обстрел по Ростовской области, в ходе которого уничтожили российский пограничный пункт

Эти действия официального Киева стали причиной жесткого ответа президента РФ Владимира Путина, отметил Пригожин. Предприниматель также назвал ключевую цель миротворческой миссии российских ВС на территории Украины. 

«Конечная цель спецоперации — свержение террористического режима, который готовил планы по нападению на Россию», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Российская спецоперация началась 24 февраля, с того момента украинские националисты были откинуты от границ РФ на 100-150 км, а их батальоны блокированы. В итоге нападение на Россию было предупреждено, добавил Пригожин.

В настоящее время начата активная подготовка к возвращению украинцев в семью народов без националистического преступного режима. 

По мнению Пригожина, дальнейший исход спецоперации зависит от действий официального Киева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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