В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии

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В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии
Украина
Фото из открытых источников

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70 добровольцев заявили, что готовы отправиться на территорию Украины воевать против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона, в который могу вступить все желающие независимо от гражданства. По словам Зеленского, уже набралось немало иностранцев, готовых защищать Киев.

Издание «Майнити» пишет, что в числе добровольцев, которые готовы отправиться на территорию Украины, около 59 - бывшие военнослужащие Сил самообороны Японии.

Стоит отметить, что Великобритания, Дания, Хорватия, Польша и Латвия разрешили своим гражданам воевать на территории Украины за Киев.

Запад резко раскритиковал Россию из-за проведения военной спецоперации на территории Украины, обвинив РФ в военном вторжении. Западные страны заявили, что российские военные наносят удары по жилым районам и  гражданской инфраструктуре. В отношении РФ были введены санкции, которые достаточно ощутимо ударили по российской экономике. И хотя власти утверждают, что вскоре ситуация стабилизируется, тем не менее, вряд ли удастся избежать значительного подорожания импортных товаров. А многие из них и вовсе исчезнут с полок российских магазинов из-за санкций и ухода международных компаний из страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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