В Ленинградской области полицейские закрыли притон, торгующий «живым товаром»

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В Ленинградской области полицейские закрыли притон, торгующий «живым товаром»
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне сотрудниками уголовного розыска совместно со спецназом был нанесён визит в банно-оздоровительный комплекс, расположенный на берегу Аннинского озера. Покидая весьма уютное место отдыха, правоохранители прихватили с собой и его гостеприимного хозяина.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сорокаоднолетний предприниматель, являющийся владельцем дома в Аннино, документально обозначив его использование в качестве оздоровительного комплекса, забыл упомянуть небольшую деталь: «оздоровление» посетителей происходило в компании девушек с низкой социальной ответственностью. Проще говоря, комплекс являлся притоном, где любой желающий мог купить себе немного доступной «любви».

Силовики обнаружили в помещениях дома трёх девушек в возрасте от двадцати одного года до тридцати двух лет, подкрепляющих силы между клиентами поеданием пельменей.

Уголовное дело в отношении хозяина заведения возбуждено по части первой статьи двести сорок первой Уголовного кодекса РФ – «организация занятия проституцией».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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