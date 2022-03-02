На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

Image 16+
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира
Украина
Фото из открытых источников

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира.

Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный проходит через КПП погранслужбы на западе Украины, пишет РИА Новости. Он сообщил, что может помочь ВСУ, так как получил навыки в области противовоздушной обороны. По его словам, он умеет сбивать самолеты с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных. Чтобы попасть на территорию Украины, британец прилетел в Польшу, а там уже добрался до границы на такси.

Готовы воевать за Украину и 70 добровольцев, в том числе 50 бывших военных Сил самообороны Японии. Они тоже могут быть записаны в иностранный легион, указ о создании которого подписал президент Украины Владимир Зеленский. Членами этого подразделения могут стать также бывшие военные из Французского иностранного легиона.

Отметим, что РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В последние несколько дней ряд регионов РФ сообщает о потерях в рядах военнослужащих, которые отправились на территорию Украины. Власти обещают выплатить компенсации всем семьям погибших российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

Сегодня, 16:18

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии

Сегодня, 11:38

Предприниматель Пригожин связал решение Путина о начале спецоперации с агрессией Украины

Вчера, 15:39

В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам

Вчера, 13:58

Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29

Вчера, 10:53

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией

28-02-2022, 09:43

28 стран мира договорились о поставках Украине вооружений

26-02-2022, 14:38

Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война

25-02-2022, 12:43

Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Беларуси

24-02-2022, 12:33

Украинским военным посоветовал после решения России «тикать» через 15 минут

24-02-2022, 09:43

Политолог Рогов рассказал о подготовке окружения Зеленского к бегству с Украины

23-02-2022, 16:38

Силы ЛНР уничтожили позиции ВСУ масштабными ударами РСЗО «Град»

23-02-2022, 16:03

Военные ВСУ прорвались на территорию ДНР и начали штурм Пантелеймоновки

23-02-2022, 12:03

Военный эксперт Владислав Шурыгин предрек ВС РФ военные потери в ходе защиты ДНР и ЛНР

23-02-2022, 11:53

CIT: российские танки у границы c Украиной изменили ход для подготовки к атаке

22-02-2022, 14:23

К побережью Украины идут минимум 10 боевых кораблей ВМФ России

21-02-2022, 10:28

Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»

19-02-2022, 20:43

Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики

18-02-2022, 22:53

Россия развернула близ границ с Украиной комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4»

18-02-2022, 11:38

Силы ДНР и ЛНР атаковали позиции украинских военных артиллерией и десятками танков

18-02-2022, 10:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В США быстро отреагировали на приказ Путина
  • 27-02-2022, 22:13

В США быстро отреагировали на приказ Путина

В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания

Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности
  • 28-02-2022, 11:13

Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности

Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши
  • Вчера, 14:23

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией
  • 28-02-2022, 09:43

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией

Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы

Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29
  • Вчера, 10:53

Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29

Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково
  • 28-02-2022, 14:18

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково

Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить военную базу НАТО. Об этом сообщил в

Новости партнеров
Новости партнеров
В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам
  • Вчера, 13:58

В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам

Американские специалисты по кибервойнам приземлились в Варшаве, сообщает Life со ссылкой на собственный источник. В числе тех, кто их встречал, были

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира
  • Сегодня, 16:18

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный

СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю
  • 28-02-2022, 10:23

СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю

События в Украине поставили Китай в двусмысленное положение. С одной стороны, он в очередной раз подчеркнул важность суверенитета всех стран. Си

Активисты Петербурга выступают против строительства мусороперерабатывающего завода рядом со Всеволожском
  • 28-02-2022, 14:09

Активисты Петербурга выступают против строительства мусороперерабатывающего завода рядом со Всеволожском

Общественные деятели и экологи посетили Всеволожск 25 февраля. Целью их визита было обсуждение проекта НЭО по строительству мусороперерабатывающего