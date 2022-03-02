На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира.

Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный проходит через КПП погранслужбы на западе Украины, пишет РИА Новости. Он сообщил, что может помочь ВСУ, так как получил навыки в области противовоздушной обороны. По его словам, он умеет сбивать самолеты с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных. Чтобы попасть на территорию Украины, британец прилетел в Польшу, а там уже добрался до границы на такси.

Готовы воевать за Украину и 70 добровольцев, в том числе 50 бывших военных Сил самообороны Японии. Они тоже могут быть записаны в иностранный легион, указ о создании которого подписал президент Украины Владимир Зеленский. Членами этого подразделения могут стать также бывшие военные из Французского иностранного легиона.

Отметим, что РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В последние несколько дней ряд регионов РФ сообщает о потерях в рядах военнослужащих, которые отправились на территорию Украины. Власти обещают выплатить компенсации всем семьям погибших российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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