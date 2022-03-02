В ответ на агрессивные высказывания в адрес России со стороны высших лиц стран НАТО Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания
Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты,
Военный эксперт Василий Кашин уверен, что украинским летчикам не разрешат использовать военные аэродромы Польши. По его словам, если Варшава
Об окружении Мариуполя заявил военный корреспондент Олег Блохин. «Первый котел пошел», - написал он. По его словам, вокруг Мариуполя стоят силы
Украина получит от Польши боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова, заявив, что украинские летчики уже
Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить военную базу НАТО. Об этом сообщил в
Американские специалисты по кибервойнам приземлились в Варшаве, сообщает Life со ссылкой на собственный источник. В числе тех, кто их встречал, были
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный
События в Украине поставили Китай в двусмысленное положение. С одной стороны, он в очередной раз подчеркнул важность суверенитета всех стран. Си
Общественные деятели и экологи посетили Всеволожск 25 февраля. Целью их визита было обсуждение проекта НЭО по строительству мусороперерабатывающего
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