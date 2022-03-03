Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу

В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу прилетали военно-грузовые судна из ВВС Турции, Бельгии и Венгрии.

Так, сообщается о перелетах бортов 17-0080 TUAF612, CT-01 BAF637 и 01 BRK32.

Также известно, что самолёт 01 BRK32 (С17A Globemaster III), значился на электронной карте, как венгерский, но свой перелет в Польшу совершил с аэродрома к северу от шведского Гётеборга.

При этом, Швеция не входит в страны НАТО, и, как убеждены в шведском правительстве, вступать туда не собирается.

В сложившейся ситуации допускаются предположения о том, что в Польше концентрируется оружие и боеприпасы, которые туда поставляются для последующей отправки на Украину.

В западном военном портале Jane’s сообщают, что Турция приняла решение предоставить украинской армии дополнительные ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar-TB2. Но при невозможности поставлять оружие в Украину напрямую было принято решение действовать через польские аэродромы.

Здесь также необходимо отметить: никто не утверждает, что управлять военной техникой будут украинские пилоты.

Перед этим, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что «Украина уже получает дополнительные БПЛА в виде военной помощи от партнёров».

О том, сколько ударно-разведывательных беспилотников может находиться в небе над Украиной, пока не информируется.

Перед этим сообщалось, что на Украину из Германии было поставлено сотни ПЗРК Stinger и противотанковые комплексы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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