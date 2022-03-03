Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы

Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы.

Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Российские военные действительно заняли некоторые населенные пункты на украинской территории, что подтверждают и в Минобороны РФ. Но о планах штурмовать Одессу Министерство обороны России не сообщало.

Тем не менее, украинские СМИ пишут о том, что у берегов Одессы были замечены как минимум четыре больших десантных корабля и три ракетных катера.

Насколько эта информация правдивая, сказать сложно, поскольку в Сети сейчас огромное количество фейков. Так, к примеру, украинские ресурсы утверждают, что в боях уже погибли около 9 тыс. российских военных, тогда как в Минобороны РФ это опровергают.

Российское оборонное ведомство заявляет о менее чем 500 погибших. Их семьи, подчеркнули в оборонном ведомстве, получат компенсации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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