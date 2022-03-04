Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины.

Он отметил, что российские вооруженные силы продолжают окружать украинскую армию в четырех направлениях, передает URA.RU. В результате может дойти до того, что образуются сразу 4 котла.

«Может сложиться ситуация с четырьмя котлами. На южном направлении под Донецком, в районе Днепропетровска, в районе Киева, еще один может нарисоваться в районе Ивано-Франковска, если отработают в этой части до Днепра», — рассказал Хатылев.

И если войска оказались в котле, то для них это наихудшая ситуация, поскольку они заблокированы от поставок вооружения, топлива. Но российские военные готовы, по его словам, организовывать безопасные коридоры для мирных жителей и тех бойцов ВСУ, которые сложат оружие.

Напомним, военная спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. В ответ на действия РФ Запад ввел санкции в отношении России, которые затронули финансовую систему, а также ограничили поставки многих видов товаров и сырья на территорию РФ.

С российского рынка начали массово уходить различные компании, и это уже ощутили россияне. В соцсетях они рассказывают, что будут вынуждены искать новую работу из-за прекращения сотрудничества с прежними партнерами.

АвтоВАЗ, к слову, тоже пока на несколько дней приостановил работу, так как уже возникли проблемы с поставками необходимых комплектующих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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