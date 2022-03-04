По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь.

SAAN пишет о том, что через границу вооружение переправляется в ночное время суток, тогда как днем погранпереход работает для гражданских лиц. Через этот пункт пропуска перевозят в том числе тяжелое вооружение, которое может использоваться ВСУ в наступательных операциях.

«Доставка тяжёлого вооружения из НАТО происходит ночью через пограничный переход Чоп - Захонь в Закарпатье на пограничном треугольнике Венгрия-Словакия-Украина», - говорится в сообщении.

Как только Россия получит доказательства того, что через КПП на территорию Украины поступает вооружение, могут быть предприняты жесткие меры, уверены эксперты.

Напомним, военная спецоперация на территории Украины была начата РФ 24 февраля. В Минобороны РФ уже сообщили о первых жертвах среди российских военных, назвав цифру около 500 погибших. При этом оборонное ведомство подчеркнуло, что новость о гибели 9000 российских военнослужащих является фейком, который запустил Киев, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей