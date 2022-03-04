Генштаб ВСУ разъяснил, почему российские военные до сих пор не высадили десант в Одессе

Image 16+
Генштаб ВСУ разъяснил, почему российские военные до сих пор не высадили десант в Одессе
Украина
Фото из открытых источников

Генеральный штаб Военных Сил Украины делится своими догадками, «почему российские военнослужащие до сих пор не высадили десантные войска в центре Одессе».

Скорее всего, как ожидают в Генштабе ВСУ, российские десантники будут пытаться захватить Одессу в первые дни военной спецоперации. Но пока десант не высадился на одесское побережье.

«Российская армия не спешит с высадкой десанта в Одессе», - сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Украинская армия убеждена в том, что Россия выбрала точную дату для «высадки российского десанта». Но нельзя отбрасывать предположения о том, что военные силы России не спешат с высадкой десанта, чтобы стянуть как можно больше украинской армии с других направлений.

Напоминаем, что РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Запад жестко критикует действия России и объявляют о введении широкого пакета санкций, которые задели множество направлений российской экономики. В результате этих санкций с российского рынка уже ушло огромное количество компаний. Такая ситуация легко может спровоцировать рост безработицы и дефицит многих товаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Генштаб ВСУ разъяснил, почему российские военные до сих пор не высадили десант в Одессе

Вчера, 21:38

SAAN: Украина получает оружие от стран НАТО через Закарпатье

Вчера, 11:48

Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях

Вчера, 08:48

Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы

3-03-2022, 13:13

Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу

3-03-2022, 11:58

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

2-03-2022, 16:18

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии

2-03-2022, 11:38

Предприниматель Пригожин связал решение Путина о начале спецоперации с агрессией Украины

1-03-2022, 15:39

В Варшаву прибыла группа американских специалистов по кибервойнам

1-03-2022, 13:58

Польша передала ВВС Украины боевые истребители МиГ-29

1-03-2022, 10:53

Военкор Блохин: Мариуполь окружен российской армией

28-02-2022, 09:43

28 стран мира договорились о поставках Украине вооружений

26-02-2022, 14:38

Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война

25-02-2022, 12:43

Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Беларуси

24-02-2022, 12:33

Украинским военным посоветовал после решения России «тикать» через 15 минут

24-02-2022, 09:43

Политолог Рогов рассказал о подготовке окружения Зеленского к бегству с Украины

23-02-2022, 16:38

Силы ЛНР уничтожили позиции ВСУ масштабными ударами РСЗО «Град»

23-02-2022, 16:03

Военные ВСУ прорвались на территорию ДНР и начали штурм Пантелеймоновки

23-02-2022, 12:03

Военный эксперт Владислав Шурыгин предрек ВС РФ военные потери в ходе защиты ДНР и ЛНР

23-02-2022, 11:53

CIT: российские танки у границы c Украиной изменили ход для подготовки к атаке

22-02-2022, 14:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
SAAN: Украина получает оружие от стран НАТО через Закарпатье
  • Вчера, 11:48

SAAN: Украина получает оружие от стран НАТО через Закарпатье

По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь. SAAN пишет о том, что через границу

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира
  • 2-03-2022, 16:18

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира

На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный

Названо военное значение Одессы в спецоперации России на Украине
  • Вчера, 15:28

Названо военное значение Одессы в спецоперации России на Украине

О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в

В Польшу прибыли американские генералы, НАТО стягивает в Румынию войска
  • Вчера, 16:18

В Польшу прибыли американские генералы, НАТО стягивает в Румынию войска

В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов. Так, flightradar24 предоставляет информацию о

Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы
  • 3-03-2022, 13:13

Генштаб ВС Украины заявил о движении российского морского десанта в сторону Одессы

Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную

Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях
  • Вчера, 08:48

Полковник Хатылев: российская армия окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы

Новости партнеров
Новости партнеров
Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу
  • 3-03-2022, 11:58

Jane’s заявил о поставках из Турции беспилотников Bayraktar-TB2 для нужд ВСУ через Польшу

В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу

Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине
  • 3-03-2022, 17:38

Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине

В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии
  • 2-03-2022, 11:38

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии

В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70

Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе
  • Вчера, 11:08

Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе

США все же продолжает занимать сдержанную позицию касательно военной спецоперации, проводимой Россией на территории Украины. Так, эксперты уверены,