Генштаб ВСУ разъяснил, почему российские военные до сих пор не высадили десант в Одессе

Генеральный штаб Военных Сил Украины делится своими догадками, «почему российские военнослужащие до сих пор не высадили десантные войска в центре Одессе».

Скорее всего, как ожидают в Генштабе ВСУ, российские десантники будут пытаться захватить Одессу в первые дни военной спецоперации. Но пока десант не высадился на одесское побережье.

«Российская армия не спешит с высадкой десанта в Одессе», - сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Украинская армия убеждена в том, что Россия выбрала точную дату для «высадки российского десанта». Но нельзя отбрасывать предположения о том, что военные силы России не спешат с высадкой десанта, чтобы стянуть как можно больше украинской армии с других направлений.

Напоминаем, что РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Запад жестко критикует действия России и объявляют о введении широкого пакета санкций, которые задели множество направлений российской экономики. В результате этих санкций с российского рынка уже ушло огромное количество компаний. Такая ситуация легко может спровоцировать рост безработицы и дефицит многих товаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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