Петербургским полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить 16-летнего подростка на иномарке

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Петербургским полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить 16-летнего подростка на иномарке
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне днём петербургским инспекторам ДПС пришлось открыть стрельбу по колёсам автомобиля, за рулём которого сидел шестнадцатилетний подросток.

Всё началось с того, что в районе дома номер семьдесят девять на проспекте Большевиков сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить для проверки автомобиль «КИА Спектра». Однако, водитель проигнорировал предупреждающий сигнал жезла и попытался скрыться. Дежурный экипаж начал преследование.

Во время погони полицейские неоднократно обращались к нарушителю через мегафон, требуя остановить транспортное средство, но молодой человек не подчинился. После того, как автомобили выехали за пределы города, сотрудниками было принято решение о применении табельного оружия. Произведя предупредительный выстрел в воздух, инспектор несколько раз выстрелил по колёсам машины, управляемой беглецом, пробив оба задних колеса.

Вскоре иномарка остановилась сама. На водительском кресле сидел шестнадцатилетний подросток, решивший покататься на автомобиле, воспользовавшись отсутствием старших. 

Задержанного несовершеннолетнего доставили в отделение полиции для составления протоколов о нарушении ПДД, после чего его передали родителям.   

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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