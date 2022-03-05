На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши.

Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются на аэродроме Калинов (Самбор) во Львовской области. Туда же прибудут экипажи и обслуживающий технический персонал.

По данным источника, самолеты уже перекрасили и нанесли опознавательные знаки в соответствии с регламентом ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины. Он подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать Украину, но будет добиваться ее демилитаризации. В числе требований, которые выдвинула Москва, также внеблоковый статус Украины.

Киев не готов принимать все условия Москвы и сейчас на территории Украины продолжаются боевые действия, в ходе которых, как сообщило Минобороны РФ, уже погибли 498 российских военных.

Чтобы вынудить РФ отказаться от военной спецоперации, Запад ввел в отношении России широкомасштабные санкции, которые коснулись банковского сектора и поставок в страну многих видов товаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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