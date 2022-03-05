19FortyFive: российский ракетный крейсер «Москва» готовится поддержать атаку на Одессу

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может оказать крейсер проекта 1164 (класс «Слава») военно-морского флота РФ. В публикации отмечается, что как раз Одесса может стать главной целью Черноморского флота РФ.

Крейсер «Москва» сможет поддерживать высадку российских морских пехотинцев в Одессе, обеспечив артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

В публикации отмечается, что у России есть еще два корабля проекта 1164 — «Маршал Устинов» и «Варяг». Все они являются флагманами трех российских флотов.

Напомним: Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ответ на действия РФ Запад начал оказывать серьезное давление на Россию, пытаясь санкциями разрушить ее экономику.

Чтобы снизить негативное влияние санкций, Центробанку пришлось повысить ключевую ставку до 20%, что повлекло существенное подорожание всех кредитов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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