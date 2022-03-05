В 2022 году в Москве будут реконструированы поликлиники, обслуживающие 1 500 000 человек

Всего под программу модернизации амбулаторной сети подпадает почти половина столичных поликлиник.

По информации, предоставленной Анастасией Раковой, заместителем московского градоначальника по социальным вопросам, реконструировано будет почти 1 000 000 метров квадратных поликлинического фонда, а это почти половина всех амбулаторий столицы. Все работы будут проводиться с целью внедрения нового стандарта, разработанного для такого рода лечебных заведений.

В течение 2022 года, по словам Анастасии Раковой, будут обновлены поликлиники, совокупный объем обслуживаемого населения которых составляет 1 500 000 человек. По состоянию на начало марта текущего года в соответствие новому московскому стандарту приведены 30 амбулаторий, еще пятьдесят в настоящий момент ремонтируют.

Этот самый стандарт предполагает единообразное оформление и оснащение поликлиник, кроме того, стандартным будет и набор врачебных специальностей, представленных в каждой из них.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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