В 2022 году в Москве будут реконструированы поликлиники, обслуживающие 1 500 000 человек

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может
На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши. Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются
По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь. SAAN пишет о том, что через границу
В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов. Так, flightradar24 предоставляет информацию о
О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в
Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную
Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы
В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу
Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал возможность вступления его страны в НАТО. Он отметил, что для быстрого вступления в НАТО
В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей
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