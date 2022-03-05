В 2022 году в Москве будут реконструированы поликлиники, обслуживающие 1 500 000 человек

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В 2022 году в Москве будут реконструированы поликлиники, обслуживающие 1 500 000 человек
Москва
Фото из открытых источников

Всего под программу модернизации амбулаторной сети подпадает почти половина столичных поликлиник.

По информации, предоставленной Анастасией Раковой, заместителем московского градоначальника по социальным вопросам, реконструировано будет почти 1 000 000 метров квадратных поликлинического фонда, а это почти половина всех амбулаторий столицы. Все работы будут проводиться с целью внедрения нового стандарта, разработанного для такого рода лечебных заведений.

В течение 2022 года, по словам Анастасии Раковой, будут обновлены поликлиники, совокупный объем обслуживаемого населения которых составляет 1 500 000 человек. По состоянию на начало марта текущего года в соответствие новому московскому стандарту приведены 30 амбулаторий, еще пятьдесят в настоящий момент ремонтируют.

Этот самый стандарт предполагает единообразное оформление и оснащение поликлиник, кроме того, стандартным будет и набор врачебных специальностей, представленных в каждой из них.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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