В Италии рассказали, как западное оружие попадает на территорию Украины

Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il Giornale, передает ИА REGNUM .

Чтобы скрыть военный груз, его везут в грузовиках без каких-либо внешних обозначений. Источник сообщает, что в такой способ Украина могла получить в том числе американские «Джавеллины».

Ситуацию с поставками Украине вооружения прокомментировали в МИД РФ. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что это оружие в итоге может попасть в руки террористических группировок в Европе.

Ранее стало известно, что Голландия готова передать Украине зенитные ракетные комплексы, а Польша и Литва – ракеты Stinger. Эстония обещала поставить ВСУ противотанковые ракеты Javelin. Пулеметы и снайперское оружие Украина может получить от Чехии. Поставлять Украине оружие готовы также Швеция, Финляндия и Германия.

Напомним, Россия начала на территории Украины военную спецоперацию 24 февраля. Несмотря на проведенные два раунда переговоров, стороны пока не согласовали прекращение огня.

Запад же, пытаясь добиться вывода войск, вводит санкции в отношении России, которые затронули множество секторов российской экономики. С российского рынка уходят многие западные компании, что, по словам экспертов, на время может повысить уровень безработицы в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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