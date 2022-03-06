Эксперт Кашин объяснил стратегическую важность взятия Мариуполя

Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он подчеркнул, что Мариуполь является вторым по величине городом Донецкой области, передает РБК. Там сконцентрированы главные украинские силы области, ведь город является важным портом, а также на его территории функционируют крупные металлургические предприятия.

«Если удастся вывести население, а город взять или принудить засевшие там нацбатальоны к сдаче, это высвобождает значительные силы для других направлений», — заявил Кашин.

Он подчеркнул, что для ДНР взять Мариуполь очень важно, так как это позволит решить ряд гуманитарных вопросов и увеличит доходы бюджета.

Напомним, Россия начала 24 февраля военную спецоперацию на территории Украины. После этого Запад начал пытаться давить на Россию санкциями, которые нацелены как против отдельных лиц, так и против целых секторов экономики.

Поскольку многие известные бренды начали уходить с российского рынка, то в последние дни их работы в России на товары, которые они продают, появился ажиотажный спрос. Российские эксперты призывают население не волноваться по поводу возможного дефицита, так как заработает активнее импортозамещение и появятся отечественные товары.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей