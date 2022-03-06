Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области

Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району.

Накануне вечером оперативники ФСБ задержали мужчину при получении взятки в размере около миллиона рублей. Сообщается, что деньги следователю передали за непривлечение к уголовной ответственности лиц, проходящих по возбуждённому в конце прошлого года делу о нарушениях требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть человека.

Известно, что чаще всего по такой статье привлекается инженерно-руководящий состав строительных компаний. Наказание за подобные деяния предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Теперь задержанный сам будет вынужден выступить в качестве фигуранта уголовного дела, возбуждённого по статье, связанной с должностными преступлениями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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