Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может
На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши. Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются
По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь. SAAN пишет о том, что через границу
Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он
В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов. Так, flightradar24 предоставляет информацию о
О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в
Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы
Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению
Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал возможность вступления его страны в НАТО. Он отметил, что для быстрого вступления в НАТО
В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle