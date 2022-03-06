Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области

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Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району.

Накануне вечером оперативники ФСБ задержали мужчину при получении взятки в размере около миллиона рублей. Сообщается, что деньги следователю передали за непривлечение к уголовной ответственности лиц, проходящих по возбуждённому в конце прошлого года делу о нарушениях требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть человека.

Известно, что чаще всего  по такой статье привлекается инженерно-руководящий состав строительных компаний. Наказание за подобные деяния предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Теперь задержанный сам будет вынужден выступить в качестве фигуранта уголовного дела, возбуждённого по статье, связанной с должностными преступлениями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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