Ракетный удар военных России уничтожил танковый завод в Житомире

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире.

В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого стратегического предприятия. Стоит отметить, что оно было основано еще в 1943-м году по приказу генерала Ватутина, а после войны его преобразовали в 141-й бронетанковый ремонтный завод Министерства обороны СССР.

Также был нанесен удар по военной базе в Овруче.

Напомним: Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Действия РФ вызвали критику Запада, и на Москву пытаются давить санкциями, чтобы вынудить вывести войска с территории Украины.

В правительстве РФ отметили, что действительно санкции были введены жесткие, тем не менее в ближайшее время ситуация стабилизируется. Пока же россиянам придется потерпеть скачек доллара и то, что на некоторые товары установлен лимит по количеству отпускаемых единиц в руки.

Что же касается ухода с рынка многих западных брендов, то российские эксперты уверены, что вскоре их заменят отечественные аналоги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей