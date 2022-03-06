В Генштабе ВСУ признали, что России удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ.

Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению украинских военных, позволяет России перебросить дополнительные силы к «административным границам Донецкой области».

Генштаб ВСУ опасается потерять контроль над Каневской гидроэлектростанцией, расположенной в Черкасской области. Если российские войска войдут в Канев, то они смогут начать активные действия по обе стороны Днепра и развить наступление на юге Киевской области.

Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденной мерой, поскольку военный потенциал Украины начал угрожать России.

Запад вступился за Киев и пытается надавить на Россию санкциями. В итоге Центробанк был вынужден ввести ряд ограничений на финансовом рынке. Торговые площадки, чтобы не допустить дефицита, пошли на введение лимита продаж на товары первой необходимости и продукты питания, на которые возник ажиотажный спрос.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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