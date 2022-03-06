Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

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Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%
Экономика
Фото из открытых источников

Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины.

Сейчас, по словам аналитика Чарльза Неннера, многое зависит от решений США, но Запад, отмечает он, до сих пор не выработал единой стратегии поведения, пишет ProFinance.ru.

Эксперт полагает, что мир вступил в огромный цикл войн, который может длиться много лет.

«О чем я писал, так это о большой опасности, что Россия, Иран и Китай объединятся. Китай наблюдает, как мы поступим с Украиной, прежде чем начать разбираться с Тайванем. Запад в смятении и не имеет единой стратегии поведения», - заявляет Неннер.

Он полагает, что за грядущий цикл войн погибнет более 175 млн человек. Но до сих пор мировые лидеры не принимают всерьез его прогнозы, что лишь повышает риски.

Сейчас же, по мнению эксперта, США уже не независимая нефтяная держава, как при предыдущем президенте Дональде Трампе. Поэтому угрозы разрушения американской экономики растут.

К тому же не только войны могут стать разрушительными для США. Внутренние беспорядки могут начаться в любой момент.

Все эти шатания могут повлечь снижение индекса Доу-Джонсона примерно на 85% с нынешнего уровня. А значит, США попросту не будет в состоянии обеспечивать свой внешний долг. Будет снижаться доллар и курс гособлигаций США, тогда как цена золота повысится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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