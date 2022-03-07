Киев отказался от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО

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Киев отказался от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО
Украина
Фото из открытых источников

Украина хочет получить от НАТО ракеты ПВО.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News руководитель правящей в Верховной раде фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Киев и выступают за то, чтобы США закрыли небо над Украиной. И сделать это, по его словам, можно не только за счет предоставления гарантий, которые боится давать НАТО, чтобы не ввязаться в войну с Россией.

«Нам не нужны самолеты НАТО, дайте нам ракеты ПВО и мы сами сделаем всю работу», — сказал Арахамия.

Давид Арахамия входит в состав делегации, которая ведет переговоры с Россией о прекращении специальной военной операции на территории Украины. Он ранее сообщил, что Киев не готов признать независимость ДНР и ЛНР, а также то, что Крым является частью РФ. При этом другие требования Москвы, по его словам, Украина готова обсуждать. Также он добавил, что Украина не будет бороться за вступление в НАТО.

Военная спецоперация на территории России продолжается с 24 февраля. 2 марта Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе военной спецоперации погибли 498 российских военнослужащих. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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