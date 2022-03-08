Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

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Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине
Украина
Фото из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на территории Украины.

Он подчеркнул, что спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины. В своем Telegram-канале он написал, что никаких ожесточенных боев они не ведут.

«Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев», - сообщил Кадыров.

Он сообщил, что регулярно получает видеоотчеты об исполнении приказа Верховного главнокомандующего.

По словам Кадырова, в ходе боевых действий все же и чеченский спецназ понес потери. По его словам, двое погибли, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это Западом были введены в отношении России жесткие санкции, чтобы ослабить российскую экономику. Также для российской авиации закрыли небо многие страны, а немало известных брендов выходят с российского рынка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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