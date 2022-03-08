Посетитель петербургского супермаркета отправил продавца в больницу за кусок колбасы

Накануне примерно в половине восьмого вечера сотрудниками полиции Санкт-Петербурга был задержан неадекватный посетитель магазина «Дикси», расположенного на улице Луначарского.

Мужчина, прихвативший колбасу с прилавка, выразил явное нежелание платить за товар, из-за чего продавец магазина решил объяснить посетителю, что настоящий шоппинг должен проходить по несколько иным правилам. Однако, неудачный покупатель, пытаясь во что бы то ни стало сохранить содержимое своего кошелька, надумал уладить возникшее недопонимание кулачным боем.

Молодость одержала верх: двадцативосьмилетний посетитель точным ударом отправил тридцатидевятилетнего продавца на витрину. Один из осколков порезал пострадавшему ухо, второй вошёл в грудь. К ним присовокупились ушибы, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Медики оценили состояние мужчины как средне тяжёлое и госпитализировали в хирургию Елизаветинской больницы.

Нападавшего поместили в камеру местного отделения полиции изучать протокол о мелком хулиганстве и оценивать свои перспективы на предмет общения со следователями в качестве фигуранта уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей