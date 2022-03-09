Эксперт Леонков объяснил, почему спецоперация в Украине далека до завершения

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Эксперт Леонков объяснил, почему спецоперация в Украине далека до завершения
Украина
Фото из открытых источников

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова военная спецоперация на территории Украины еще далека до завершения.

Реальное положение дел в ВСУ, по его словам, оказалось далеко не таким, как об этом часто писали СМИ, передает ОСН. Оказалось, что противника Россия недооценила, поэтому сроки военной спецоперации затянулись.

«Во время многочисленных телетрансляций нам говорили о том, что в ВСУ – сплошная пьянка и наркомания. На самом деле – это не так. Да, случаи в районе ЛБС наблюдались, но это не было повальным явлением. Недооценка противника – известная ошибка, но наша армия её не совершила», — сказал Леонков.

Он добавил, что ВСУ многое получили от инструкторов НАТО, и НАТО продолжает снабжать Украину вооружением. И судя по нынешним темпам продвижения российских сил, то если стоит задача дойти до границ НАТО, военная спецоперация может затянуться на 60-80 дней при оптимистичном прогнозе.

Отметим, эксперт Яков Кедми полагает, что военная спецоперация уже вышла на финальный третий этап.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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