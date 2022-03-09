В Петербургской парадной нашли бесхозную гранату

В Калининском районе Северной столице один из жителей пятиэтажного дома по Гражданскому проспекту для чего-то заглянул в щиток, висящий в парадной на третьем этаже. То, что он там обнаружил, скорее всего, абсолютно не соответствовало ожиданиям любопытствующего гражданина: внутри деревянного короба , мирно соседствуя со всем остальным его содержимым, лежала замотанная в тряпку граната.

Вызванные на место инцидента эксперты подтвердили, что спрятанный предмет действительно является боевой гранатой, содержащей более ста граммов тротила. Рядом с ней находился взрыватель.

После вердикта экспертов, к щитку подтянулись взрывотехники ОМОНа. Обезвредив небезопасный «сюрприз», они передали его в руки полиции. В связи с фактом обнаружения столь необычной находки районные дознаватели возбудили уголовное дело. Статья соответствующая: «незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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