Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

Image 16+
Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям
Знаменитости
Фото: www.instagram.com/katrinka_family/

Скандал затронул известные бренды, которые приостановили работу в России.

Со словами «Проживем без адидасов» и «засуньте себе санкции в одно место» Катрин демонстративно выбросила в помойку кроссовки Adidas, следом за ними в утилизацию отправилась куртка Zara, которую блогер даже ни разу не одевала. Кроме того, Катрин разбила об асфальт Iphone и разрезала вещи от люксовых брендов Louis Vuitton и Prada. 

Катрин также передала эстафету другим российским ТОПовым блогерам и своим подписчикам.

Блогер пояснила:

"Бренды, которые не ценят своих клиентов, недостойны находиться в гардеробе российских потребителей. На рынке присутствует достаточное количество достойных производителей, которые с легкостью удовлетворят потребности покупателей". - прокомментировала Катрин.

Фото: www.instagram.com/katrinka_family/ 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

Сегодня, 19:08

Певица Яна Ясс презентовала трек и клип “Ядовитая ночь”

25-02-2022, 13:32

Макаревич пожаловался на тяжелую жизнь в России

18-02-2022, 13:18

Родственники актрисы Евгении Брик тоже умирали до 50 лет

11-02-2022, 16:28

За полтора месяца до смерти Евгения Брик мечтала о поездке в Петербург

11-02-2022, 15:48

Певица и модель Аннет Игнис разочаровалась в бывшем бойфренде

11-02-2022, 15:48

За полгода до смерти Евгения Брик рассуждала в соцсети о страхе и храбрости

11-02-2022, 13:43

«Пророчество» накануне смерти: фанаты нашли намек в соцсетях актрисы Брик

11-02-2022, 11:23

Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик

11-02-2022, 09:38

Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз

10-02-2022, 12:08

Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину

9-02-2022, 13:18

Данилко посоветовал Соловьеву приобрести таблетки от шизофрении

1-02-2022, 15:38

Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги

30-01-2022, 20:33

Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

10-01-2022, 18:48

Запашный: Из-за QR-кодов людей разделяют на два лагеря

29-12-2021, 19:38

Елену Малышеву поймали на лжи о вакцинации

30-11-2021, 11:08

Новые интересные российские сериалы

1-11-2021, 23:38

Олег Газманов призвал удалить противников прививок от COVID-19 из общества

27-10-2021, 20:38

Режиссер Алексей Учитель рассказал о трудностях, с которыми его жена столкнулась на МКС

10-10-2021, 21:48

Известная инстаблогер Leyla Meshkova презентовала новый трек «Психозы»

4-10-2021, 22:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком
  • 7-03-2022, 11:38

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .

Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны
  • Сегодня, 18:33

Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона,

Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины
  • Вчера, 09:53

Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать

Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной
  • Сегодня, 08:53

Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной

Украина продолжает получать оружие через Польшу и это может вылиться для Варшавы в серьезные последствия. Такого мнения придерживается политический

МВД озвучило итоги сегодняшней протестной акции. В Петербурге задержали половину участников
  • 7-03-2022, 00:23

МВД озвучило итоги сегодняшней протестной акции. В Петербурге задержали половину участников

Согласно данным, приведённым официальным представителем МВД России Ириной Волк, в сегодняшней акции протеста приняли участие около полутора тысяч

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Украине
  • Сегодня, 12:33

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Украине

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал ход военной спецоперации на территории Украины. Он отметил, что происходящее стало шоком не только для

Новости партнеров
Новости партнеров
Эксперт Леонков объяснил, почему спецоперация в Украине далека до завершения
  • Сегодня, 11:28

Эксперт Леонков объяснил, почему спецоперация в Украине далека до завершения

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова военная спецоперация на территории Украины еще далека до завершения. Реальное положение дел в ВСУ, по

Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии
  • Вчера, 18:43

Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии

Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине
  • Вчера, 11:18

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на территории Украины. Он подчеркнул, что спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР

Киев отказался от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО
  • 7-03-2022, 09:43

Киев отказался от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО

Украина хочет получить от НАТО ракеты ПВО. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News руководитель правящей в Верховной раде фракции «Слуга