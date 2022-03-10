В США заявили о том, что российская армия увязла в Украине

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В США заявили о том, что российская армия увязла в Украине
Украина
Фото из открытых источников

В США заявили о том, что российская армия «увязла» в Украине.

Ход военной спецоперации на территории Украины американцы уже начали сравнивать со своей операцией в Ираке, пишет Свободная Пресса.

До сих пор у США нет понимания того, как будет далее развиваться военная спецоперация, начатая Москвой. По мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, Украину ждут «уродливые следующие несколько недель», поскольку из-за «злости» российские войска удвоят усилия. Об этом говорит и директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

США продолжают делиться своими прогнозами и разведданными с президентом Украины Владимиром Зеленским. А значит, ему тоже сообщили этот прогноз.

Пытаются на Западе подсчитать и потери с российской стороны. Так, аналитики говорят, что это может быть до 4 тыс. военных, включая раненных. Но некоторые российские эксперты считают, что эту цифру стоит делить на два.

В ЦРУ, прогнозируя дальнейший ход событий, предупреждают Киев о том, что в украинской столице уже могут ждать подходящего момента несколько российских разведгрупп.

Что же касается южных рубежей, то туда сейчас уже переброшены все резервы с Западной Украины, то есть, Львов оказался фактически беззащитным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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