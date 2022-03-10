Две петербургские школьницы попали в больницы после выяснения отношений с помощью ножа

В семнадцатой школе Невского района Северной столицы ссора двух семнадцатилетних старшеклассниц закончилась поножовщиной. До того, как несовершеннолетних успели разнять, одна из них нанесла удар сопернице.

Потерпевшую госпитализировали в больницу с ранением, а нападавшая отправлена психиатрическую клинику. Пока ни полицейские, ни сотрудники Следственного комитета не могут пообщаться с ней на предмет выяснения причин, заставивших девушку схватиться за нож. По предварительной информации, старшеклассница состоит на учёте в диспансере психоневрологического профиля.

ЧП произошло сегодня около двух часов дня, обе школьницы посещали занятия в коррекционном классе. Представители учебного заведения от комментариев отказались, пресс-служба администрации района в данный момент занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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