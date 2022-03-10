Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона,
В Politico прокомментировали публичную ссору Вашингтона и Варшавы. Автор издания Нахаль Туси уверена, что произошедшее стало настоящим подарком для
Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать
Украина продолжает получать оружие через Польшу и это может вылиться для Варшавы в серьезные последствия. Такого мнения придерживается политический
Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал ход военной спецоперации на территории Украины. Он отметил, что происходящее стало шоком не только для
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова военная спецоперация на территории Украины еще далека до завершения. Реальное положение дел в ВСУ, по
Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми
Медперсонал больницы Святого Георгия обратился к горожанам с просьбой о сдаче крови. Приём начнётся с девятого числа и будет продолжаться ежедневно
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на территории Украины. Он подчеркнул, что спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР
В американских спецслужбах заявили о «серьезных проблемах с военной точки зрения» у России при реализации военной спецоперации, запущенной 24 февраля
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