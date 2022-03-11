Хуаньцю шибао: Вашингтон разыгрывают спектакль с отказом от российских энергоресурсов

Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало статью, которая указывает на просчет Вашингтона с отказом от российских нефти и газа, поскольку европейцы пока не захотели поддержать это решение.

Как отмечается в публикации, отказ от российских энергоносителей чревато большими проблемами и это осознают в Европе. США используют метод «подстрекательства и принуждения», пишет автор статьи.

Вашингтон разыгрывают «спектакль», пытаясь убедить Европу перестать пользоваться российскими энергоресурсами. Власти США притворяются «Дон Кихотом, который будет сражаться за вас», отмечается в статье.

Автор публикации пишет о том, что 8 марта Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти, угля и газа из России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что жесткие санкции «принесут Путину дополнительные проблемы». США рассчитывали на поддержку Европы, но та не стала отказываться от российских энергоресурсов, пишется в статье.

План американцев рушится, они понимают, что могут ударить по главной артерии российской экономики только при участии Европы. Обострение отношений между Россией и Украиной взбудоражило европейцев и усилило их опасения по поводу национальной безопасности. Вашингтон явно использует эти настроения в спекулятивных целях. Но жесткие санкции никогда не решали проблемы: они лишь создадут серьезные трудности для экономики. Поэтому Европа должна очнуться, пишет автор статьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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