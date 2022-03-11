В Петербурге на газоне у предприятия нашли гранату

Накануне примерно в половину четвёртого дня в отдел вневедомственной охраны Северной столицы поступил сигнал от работников одного из городских предприятий. Кто-то из проходящих мимо газона людей заметил лежащую на нём гранату – сообщила сегодня пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ОВО, осмотрев лежащий на газоне предмет, приняли решение не трогать опасную находку до прибытия взрывотехников ОМОН Росгвардии. Они оцепили газон и накрыли гранату спецсредством «Фонтан» для локализации возможного взрыва.

Обследовавшие её специалисты выяснили, что предмет является подлинной ручной гранатой Ф-1 времён Великой Отечественной войны, однако взрывчатки в ней не обнаружили - корпус оказался пустым.

Находку, вызвавшую переполох, отправили на утилизацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей