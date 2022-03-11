В Politico прокомментировали публичную ссору Вашингтона и Варшавы. Автор издания Нахаль Туси уверена, что произошедшее стало настоящим подарком для
Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона,
Украина продолжает получать оружие через Польшу и это может вылиться для Варшавы в серьезные последствия. Такого мнения придерживается политический
Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал ход военной спецоперации на территории Украины. Он отметил, что происходящее стало шоком не только для
В семнадцатой школе Невского района Северной столицы ссора двух семнадцатилетних старшеклассниц закончилась поножовщиной. До того, как
В издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась аналитическая статья о запуске Китаем в азиатском регионе процессдедолларизации. В статье
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова военная спецоперация на территории Украины еще далека до завершения. Реальное положение дел в ВСУ, по
Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми
Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало статью, которая указывает на просчет Вашингтона с отказом от российских нефти и газа, поскольку
В американских спецслужбах заявили о «серьезных проблемах с военной точки зрения» у России при реализации военной спецоперации, запущенной 24 февраля
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