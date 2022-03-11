DWN: власти Китая запускают в Азии процесс отказа от доллара США

В издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась аналитическая статья о запуске Китаем в азиатском регионе процессдедолларизации.

В статье говорится о том, что несколько стран Восточной и Юго-Восточной Азии отказываются от использования американской валюты в трансграничной торговле. Власти стран региона заключают двусторонние соглашения, где указывают национальную валюту при расчетах. Для перехода на национальные валюты, используется план, разработанный ассоциацией АСЕАН. Он базируется на деятельности Китая, у которого есть успехи в отказе от американского доллара.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) взяла за основу модели отказа от доллара стратегию, в рамках которой государствам-членам организации предлагается делать ставку на использование своих национальных валют для оплаты транзакции.

Власти КНР проводят политику в пользу национальных валют с целью вывести юань в одну из популярных единиц расчета и в будущем сделать ее резервной. Другие страны не добил такого масштабного отказа от доллара, как КНР.

Многие страны решили ускорить дедолларизацию после действий Запада в отношении России. Как известно, против России уже действуют санкции, нацеленные на ухудшение ее экономики. Правительство РФ обещает стабилизировать ситуацию, но пока граждане сообщают о снижении доходов и скачке цен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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