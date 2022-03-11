США снова тратит миллионы долларов на взлом конкурентного для них российского сайта и приложения ЯRUS

Приложение ЯРУС стало мощным конкурентом для западных платформ. Страны-недоброжелатели тратят миллионы долларов на хакерские атаки.

В то время, как западные продукты поспешно покидают рынок РФ, из-за давления СМИ, отечественное приложение только набирает обороты.

В хакерских атаках на ЯРУС подозревают Европу, Украину, Америку, Японию и Корею. Странам невыгодно, чтобы такой перспективный сервер развивался. Сайт и приложение даже пытался заблокировать Google Market, но причин не хватило и ЯРУС пришлось вернуть.

Пользовательский рынок – один из самых крупных и уход больших игроков даст серьезный отток аудитории из зарубежных сервисов.

За несколько месяцев число пользователей ЯРУС выросло до 2 млн человек. И вскоре на площадку смогут зайти богеры-миллионники, что еще раз докажет стабильность и безопасность сервиса. В приложении можно читать новости из десяти источников, слушать музыку и смотреть видеоролики без рекламы. Оно стало аналогом сразу трех продуктов: Facebook, Tik-Tok, и Youtube.

ЯРУС разработали молодые специалисты из России, которые решили создать качественный отечественный продукт, что у них успешно получилось. Айтишники продолжают усовершенствовать сервис, поэтму вскоре он сможет полностью вытеснить западных конкурентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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