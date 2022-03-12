Политолог Абзалов: спецоперация в Украине может завершить за пять дней

Россия может окончить военную спецоперацию на Украину уже через пять дней. Такое мнение высказал резидент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью «Известиям».

По его словам, в ходе операции «могут быть освобождены восток, центр, юг, а также сделан коридор до Приднестровья». Политолог также предположил, что «присоединения не будет».

Абзалов считает, что переговоры о признании республик и об изменившихся границах едва ли возможны. Он полагает, что необходимо сохранить экономическую активность. Вместе с тем Абзалов сказал, что преждевременно строить догадки, так как «ситуация меняется на глазах».

В свою очередь военный эксперт Василий Кашин сообщил, что есть продвижение на Донбассе и в районе Харькова. Он считает, что для окружения тех сил, которые есть у Украины на востоке, и их ликвидации нужен маневр вне Донбасса. Эксперт отметил, что на Донбассе укрепились наиболее боеспособные силы ВСУ. Кашин предположил, что за пределами этого региона, где ниже плотность и качество войск, возможно быстрое продвижение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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