«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

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«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

Санкции Запада в отношении России вынуждают Москву идти на ответные меры. Эксперты уже проговаривают, во что может обойтись западной экономике отказ от сотрудничества с РФ.

Еще в 2017 году член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов предложил отказаться от поставок металла и составляющих ядерной промышленности. А это может серьезно ударить по европейской экономике, уверен он.

Конечно же, заменить поставки из России сможет Китай. Но стоит понимать, что это уже будет совершенно иной уровень цен, да и сразу обеспечить необходимые объемы Поднебесная не сможет. Но в целом, уверены аналитики, очень высока вероятность того, что основным их поставщиком для Запада может стать Китай.

При этом китайские компании, скорее всего, поддержат Россию и уже появилась информация, что акции РУСАЛа и «Газпрома» могут выкупить China National Petroleum Corp (CNPC), China Petrochemical (Sinopec), China Aluminium и China Minmetals.

В целом же, по оценкам экспертов, из-за военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины, объемы мировой экономики в 2022 году упадут как минимум на 1%.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Чтобы надавить на Россию, Запад пошел на введение целого пакета санкций и продолжает его обновлять. Их влияние, по оценкам экспертов из РФ, разогнало на данный момент инфляцию. В Росстате сообщили, что на начало марта инфляция в годовом выражении приблизилась к 10%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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