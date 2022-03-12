Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе военной спецоперации на Украине

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Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе военной спецоперации на Украине
Украина
Фото из открытых источников

О втором этапе военной спецоперации на территории Украины рассказал депутат Госдумы, полковник Владимир Шаманов.

По его словам, первый этап российские военные уже завершили и сейчас переходят ко второму,  в рамках которого они возьмут под контроль административные центры.

Российским силам еще предстоит взять Одессу, Мариуполь и Николаев, а также другие крупные города. Как только под их контролем будут Мариуполь и Волноваха, они смогут взять в кольцо ВСУ. Сейчас уже можно говорить о котле для украинских сил между Изюмом и Днепром.

«Я уверен, мы и эту задачу успешно выполним», - заявил Шаманов.

Он также не сомневается, что российским силам удастся взять под контроль и Киев. После чего начнется формирование администраций.

Напомним: Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля.

Запад в ответ на действия РФ продолжает вводить в отношении России санкции, из-за чего уже сильно просел рубль, а инфляция, по данным Росстата, превысила 9%. Центробанк прогнозирует спад экономики и снижение реальных доходов в 2022 и 2023 годах, но далее, по оценкам экспертов, может начаться рост.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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