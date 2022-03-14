Шукшина назвала уехавших из России артистов элитными рептилиями

Мария Шукшина раскритиковала уехавших из России артистов и при этом она не подбирала выражений. Актриса сравнила убежавших за границу знаменитостей с рептилиями.

«Не хочу показаться грубой, но то, каким образом себя показала наша «элитка», ? это прямое следствие воспитания того самого заводчика, который наплодил свои питомники во всех сферах культуры», ? заявила Заслуженная артистка России.

Шукшина даже не обратила внимание на то, что многие из уехавших пообещали вернуться.

Она подчеркнула, что тепличные условия закончились, и сейчас «рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются».

Шукшина также спросила подписчиков о том, что, по их мнению, знаменитостей, сбежавших из России, ждет дальше. При этом она предложила варианты ответа: «дождутся гибели хозяина, а потом начнут соображать», «приспособятся к новому», «уползут на чужбину», «станут грузчиками». Большинство подписчиков выбирают второй сценарий развития событий.

Отметим, что многие российские звезды покинули пределы России из-за начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. При этом многие знаменитости заявили о том, что покидают страну не из-за политической обстановки. Некоторые сказали о том, что у них запланировано лечение или они просто отправляются в отпуск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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