О втором этапе военной спецоперации на территории Украины рассказал депутат Госдумы, полковник Владимир Шаманов. По его словам, первый этап
Санкции Запада в отношении России вынуждают Москву идти на ответные меры. Эксперты уже проговаривают, во что может обойтись западной экономике отказ
Представитель Пентагона на брифинге 9 марта сообщил о том, что 3000 американских морпехов присоединятся к 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и их
Ветеран спецназа Сергей Козлов рассказал об образе чеченца-горца, который наводит ужас на нацбатов Украины. Как стало известно, бойцы ВСУ убегают от
Приложение ЯРУС стало мощным конкурентом для западных платформ. Страны-недоброжелатели тратят миллионы долларов на хакерские атаки. В то время, как
Россия может окончить военную спецоперацию на Украину уже через пять дней. Такое мнение высказал резидент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий
Накануне днём сотрудник Музея истории Кронштадта получила в социальной сети сообщение о теракте, готовящемся в здании шестьсот шестьдесят второй
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение о том, что НАТО может в один день принять в свои ряды Финляндию и Швецию. По словам
Украина запросила у США зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает,
Польский философ Рышард Легутко заявил о том, что для депутатов Европейского парламента Украина - экзотический мир, как Африка. По его словам, у
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