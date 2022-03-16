Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на
В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе
Ветеран спецназа Сергей Козлов рассказал об образе чеченца-горца, который наводит ужас на нацбатов Украины. Как стало известно, бойцы ВСУ убегают от
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит
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Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования
Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По
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Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых
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