Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По его словам, российские военные возобновят наступление после того, как будет разгромлено сопротивление в районе Николаева, Мариуполя, Харькова, в Сумах и Чернигове.

Ищенко также отметил, что сейчас основные российские силы задействованы в боях на востоке, где они соединятся с ополчением народных республик Донбасса в районе Мариуполя. После этого наступление на Днепропетровск и Запорожье будет продолжено для «оформления» крупного кольца вокруг украинской армии на Донбассе.

По мнению эксперта, разгром киевской группировки, попавшей в котел, позволит высвободить силы российской армий и бойцов ДНР и ЛНР для наступательной операции на всей территории Украины.

Окружение Сум, Харькова, Чернигова, Николаева и Киева связывает российские силы, отметил политолог. По его словам, до того времени, пока эти котлы не переварены, не закрыты, продвижение невозможно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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