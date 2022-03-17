Садальский: Басков выпрашивал у Кучмы звание народного артиста Украины

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Садальский: Басков выпрашивал у Кучмы звание народного артиста Украины
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Певец Николай Басков

О том, как получил звание народного артиста Украины певец Николай Басков, рассказал актер Станислав Садальский.

Он отметил, что еще когда президентом Украины был Леонид Кучма, Басков решил во что бы то ни стало получить это звание, передает Телепрограмма. В 2004 году, напомнил актер, Баскова выгнали из Большого театра, и он искал хоть какой-то поддержки. И он буквально выпросил звание народного артиста Украины.

«Взял измором. Восемнадцать раз на сцене исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко. Обессилив от приставаний «банного листа», прилипшего к сцене и охране, президент дал команду на оформление документов», - заявил Садальский.

Также Станислав Садальский заявил, что Басков целовал «в засос» Верку Сердючку.

Досталось и Андрею Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Садальский раскритиковал его за то, что он выступил против военной спецоперации, которую Россия начала на территории Украины 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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