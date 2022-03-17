Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на
В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит
Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи
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Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской
Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования
Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По
НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,
Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых
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