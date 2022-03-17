Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены

Задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены к концу марта. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает «360 ».

«Несмотря на определенные трудности, экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу месяца будут выполнены, когда основной фронт посыпется», — заявил Дандыкин.

По его мнению, Киев затягивает планомерно переговоры, чтобы добиться от НАТО закрытия неба, ожидая, что Североатлантический блок вмешается в конфликт.

Дандыкин уверен, что НАТО не будет воевать на стороне Киева. По его мнению, Запад не готов воевать с Россией и предпочитает оставаться в стороне.

Тем не менее стоит отметить, что страны Запада не только поставляли Украине вооружение, но и пытаются давить на Россию санкциями. В итоге курс рубля достаточно серьезно просел к доллару, а с российского рынка уходят многие компании, что существенно повышает рост безработицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей