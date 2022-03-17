Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены

Image 16+
Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены
Украина
Фото из открытых источников

Задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены к концу марта. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает «360».

«Несмотря на определенные трудности, экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу месяца будут выполнены, когда основной фронт посыпется», — заявил Дандыкин.

По его мнению, Киев затягивает планомерно переговоры, чтобы добиться от НАТО закрытия неба, ожидая, что Североатлантический блок вмешается в конфликт.

Дандыкин уверен, что НАТО не будет воевать на стороне Киева. По его мнению, Запад не готов воевать с Россией и предпочитает оставаться в стороне.

Тем не менее стоит отметить, что страны Запада не только поставляли Украине вооружение, но и пытаются давить на Россию санкциями. В итоге курс рубля достаточно серьезно просел к доллару, а с российского рынка уходят многие компании, что существенно повышает рост безработицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены

Вчера, 21:53

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

Вчера, 21:48

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время

Вчера, 10:23

Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине

16-03-2022, 12:28

Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона

15-03-2022, 16:48

Ветеран спецназа Козлов рассказал о страхе бойцов ВСУ перед чеченцами

14-03-2022, 09:53

Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе военной спецоперации на Украине

12-03-2022, 16:48

Washington Post: Украина запросила у стран Запада зенитно-ракетные комплексы С-300

12-03-2022, 14:43

Политолог Абзалов: спецоперация в Украине может завершить за пять дней

12-03-2022, 11:03

Сатановский объяснил желание американских морпехов навести порядок в Украине

10-03-2022, 17:13

Политолог Марков описал сценарий возможной Третьей мировой войны между РФ и НАТО

10-03-2022, 13:53

Псаки: РФ может применить химическое или биологическое оружие в Украине

10-03-2022, 11:18

В США заявили о том, что российская армия увязла в Украине

10-03-2022, 09:13

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Украине

9-03-2022, 12:33

Эксперт Леонков объяснил, почему спецоперация в Украине далека до завершения

9-03-2022, 11:28

Нацразведка США: Россия недооценила трудности операции в Украине

9-03-2022, 10:13

SANA: в Киев для помощи ВСУ были переброшены около 450 боевиков из Сирии

9-03-2022, 00:38

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

8-03-2022, 11:18

Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

8-03-2022, 09:53

Киев отказался от самолетов НАТО и потребовала ракеты ПВО

7-03-2022, 09:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад
  • 15-03-2022, 09:48

Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на

Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение
  • 15-03-2022, 14:08

Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение

В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе

Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона
  • 15-03-2022, 16:48

Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время
  • Вчера, 10:23

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время

Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне
  • 15-03-2022, 17:58

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

Американцы подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО, которые обеспечивают экстренную связь военных и

Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга
  • 15-03-2022, 13:38

Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга

Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской

Новости партнеров
Новости партнеров
Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города
  • 15-03-2022, 15:58

Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города

Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования

Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине
  • 16-03-2022, 12:28

Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта
  • Вчера, 21:48

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста
  • 16-03-2022, 15:58

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста

Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых